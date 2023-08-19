Соседов объяснил, почему предпочитает жить с мамой
Сергей Соседов в интервью с Валерией Гай Германикой рассказал, почему до сих пор продолжает жить в одной квартире с мамой. 55-летний музыкальный критик отметил, что после смерти отца не может оставить мать одну.
Телеведущий убежден, что его долг – заботиться о родительнице, - пишет 5 Канал.
«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Мы сейчас именно друг для друга то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст», — сказал он.
Соседов объяснил, что старается, чтобы мама не страдала от недостатка общения, следит за ее распорядком дня и оберегает от чрезмерных хлопот по дому.
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Певица заявила, что особую настойчивость проявили музыкальный критик Сергей Соседов и его редакторы.