Бородина раскритиковала любопытных подписчиков

Ксения Бородина во время общения с подписчиками в формате вопрос-ответ разгневалась на особо дотошных фолловеров. У нее потербовали объяснить, почему она называет старшую дочь Марусей, а не использует другие формы имени – Маша, Маня.

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«Ну это в вашем мультике Маруся - это ругательство, а в моем это имя моей дочери. Я ее не называю Маша, потому что она Маруся. Ее так зовут», — заявила Бородина.

Однако подписчики не успокоились, и телеведущей пришлось обратиться к дочери. Девочка объяснила, что по паспорту она Будагова Мария Юрьевна. Но производное Маша ей не нравится, она хочет быть именно Марусей.

А сама Ксения потребовала, чтобы пользователи перестали задавать глупые вопросы, - пишет издание vokrug.tv.

«Вам зачем чужие имена и фамилии, желаю вам успокоиться на этот счет», — резюмировала Бородина.