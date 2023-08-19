Семенович заморозила яйцеклетки

«Есть много примеров, когда женщина за 40 лет рождает здоровых, красивых детей и сама становится счастливой мамой. Все мы разные и у каждого своя судьба. Так давайте уважать решения других людей». Женщина может выносить ребенка и в более зрелом возрасте. Главное - хорошие, качественные яйцеклетки, поэтому их и замораживают: пока они генетически хорошие. А потом вы можете планировать детей с мужчиной, с которым этого хотите».