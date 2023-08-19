Семенович заморозила яйцеклетки
Анна Семенович прошла процедуру получения и заморозки (витрификации) яйцеклеток. Певица объяснила, что она пока еще не встретила мужчину, от которого хотела бы иметь ребенка. Но в будущем она может пройти протокол ЭКО с использованием своих замороженных ранее клеток –забеременеть, выносить и родить ребенка.
Как пишет «Комсомольская Правда», в микроблоге певицы сразу активизировались хейтеры. Семенович стали упрекать, что «поздно опомнилась».
Анна спокойно ответила на все нападки.
«Есть много примеров, когда женщина за 40 лет рождает здоровых, красивых детей и сама становится счастливой мамой. Все мы разные и у каждого своя судьба. Так давайте уважать решения других людей». Женщина может выносить ребенка и в более зрелом возрасте. Главное - хорошие, качественные яйцеклетки, поэтому их и замораживают: пока они генетически хорошие. А потом вы можете планировать детей с мужчиной, с которым этого хотите».
Ранее 43-летняя российская певица и актриса Анна Семенович призналась, что уже 20 лет наращивает волосы. По словам певицы, проблемы с волосами у нее начались после постоянных выступлений, так как ей постоянно делали укладки и использовали различные средства для волос. Это все привело к тому, что состояние волосяного покрова резко ухудшилось.