В Сети все чаще распространяются слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри. Недавно герцогиня повторно подогрела интерес к этому вопросу, она сняла обручальное кольцо, это заметили британские папарацци.

Само по себе кольцо особенно дорого для Гарри, поскольку его делали на заказ из камней коллекции принцессы Дианы. Его стоимость — около 180 тысяч долларов (почти 17 миллионов рублей).

В конце июля появилась информация, что союз принца Гарри и Меган Маркл может распасться. Пара поставила отношения на паузу и теперь живет раздельно. Супруги пытаются выяснить, что разрушительно повлияло на их союз.

СМИ сообщили, что Гарри связался с королевской семьей и предложил заключить перемирие. Принц Уильям пока не ответил брату, а король Карл III взял время, чтобы подумать. Принц предложил вернуться в Великобританию Меган Маркл, но она оказалась против, сообщили журналисты.