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Сафронов прокомментировал исчезновение Азизы со сцены

Азиза в последнее время перестала выступать, отменив все концерты, также звезда не общается с журналистами. Давний друг певицы, народный художник России Никас Сафронов успокоил поклонников исполнительницы – она просто решила взять тайм-аут, - пишет «Комсомольская Правда».

Сафронов прокомментировал исчезновение Азизы со сцены
© РИА Новости

«Азизу можно понять: она с 16 лет выступает, а сейчас решила отдохнуть. Имеет на это полное право. Видимо, у нее такой период - хочется уединения. Мы, кстати, с ней недавно общались. Она сказала, что ей в данный момент так лучше», -рассказал Никас.

Возможно, на решение певицы повлияла неприятная ситуация с ее песней, сообщил художник. Не так давно Азиза записала композицию Ильи Резника «Любимые не умирают» о героях нашей страны.

«Песня набрала огромное количество просмотров в Интернете. А на телевидении ее вырезали, не показали. Это Азизу, конечно, очень потрясло. Тогда она сказала, что заканчивает бороться с ветряными мельницами и уходит со сцены», - отметил Сафронов.

Тем не менее, художник уверен, что публика скоро увидит певицу.

«Большие артисты, к которым она, безусловно, относится, не могут жить без сцены», - резюмировал он.

Ранее певица Азиза на концерте призналась, что заканчивает свою 40-летнюю карьеру исполнительницы и посвятит дальнейшую жизнь целительству. Она заявила, что способность исцелять у нее с детства, однако до этого она не придавала этому значения.

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