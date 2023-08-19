Сафронов прокомментировал исчезновение Азизы со сцены

«Азизу можно понять: она с 16 лет выступает, а сейчас решила отдохнуть. Имеет на это полное право. Видимо, у нее такой период - хочется уединения. Мы, кстати, с ней недавно общались. Она сказала, что ей в данный момент так лучше», -рассказал Никас.