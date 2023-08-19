Сафронов прокомментировал исчезновение Азизы со сцены
Азиза в последнее время перестала выступать, отменив все концерты, также звезда не общается с журналистами. Давний друг певицы, народный художник России Никас Сафронов успокоил поклонников исполнительницы – она просто решила взять тайм-аут, - пишет «Комсомольская Правда».
«Азизу можно понять: она с 16 лет выступает, а сейчас решила отдохнуть. Имеет на это полное право. Видимо, у нее такой период - хочется уединения. Мы, кстати, с ней недавно общались. Она сказала, что ей в данный момент так лучше», -рассказал Никас.
Возможно, на решение певицы повлияла неприятная ситуация с ее песней, сообщил художник. Не так давно Азиза записала композицию Ильи Резника «Любимые не умирают» о героях нашей страны.
«Песня набрала огромное количество просмотров в Интернете. А на телевидении ее вырезали, не показали. Это Азизу, конечно, очень потрясло. Тогда она сказала, что заканчивает бороться с ветряными мельницами и уходит со сцены», - отметил Сафронов.
Тем не менее, художник уверен, что публика скоро увидит певицу.
«Большие артисты, к которым она, безусловно, относится, не могут жить без сцены», - резюмировал он.
Ранее певица Азиза на концерте призналась, что заканчивает свою 40-летнюю карьеру исполнительницы и посвятит дальнейшую жизнь целительству. Она заявила, что способность исцелять у нее с детства, однако до этого она не придавала этому значения.