Стал известен источник дополнительных доходов Агутина и Варум
Леонида Агутина и Анжелику Варум называют одной из самых стабильных пар среди представителей отечественного шоу-бизнеса. И, хотя Варум сейчас временно живет с дочерью в Америке, Леонид продолжает давать концерты и неплохо зарабатывать.
Однако стали известно, что у звездной семьи есть и дополнительный источник дохода. Как пишет портал blitz.plus, супруги еще много лет назад позаботились о будущем, и выход на пенсию их страшить уже не будет. Варум и Агутин ранее приобрели таунхаус в Авентуре, а также квартиру в жилом комплексе Tramp Towers в Америке.
Недвижимость Анжелика и Леонид сдают в аренду. По мнению риэлтора Татьяны Вавиловой, с которой пообщались журналисты, таунхаус можно сдать за 10, а квартиру за 8 тысяч доллоров в месяц, что в пересчете на рубли составит около 1 миллиона 800 тысяч.
Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.