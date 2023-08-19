Стал известен источник дополнительных доходов Агутина и Варум

Леонида Агутина и Анжелику Варум называют одной из самых стабильных пар среди представителей отечественного шоу-бизнеса. И, хотя Варум сейчас временно живет с дочерью в Америке, Леонид продолжает давать концерты и неплохо зарабатывать.

Однако стали известно, что у звездной семьи есть и дополнительный источник дохода. Как пишет портал blitz.plus, супруги еще много лет назад позаботились о будущем, и выход на пенсию их страшить уже не будет. Варум и Агутин ранее приобрели таунхаус в Авентуре, а также квартиру в жилом комплексе Tramp Towers в Америке.

Недвижимость Анжелика и Леонид сдают в аренду. По мнению риэлтора Татьяны Вавиловой, с которой пообщались журналисты, таунхаус можно сдать за 10, а квартиру за 8 тысяч доллоров в месяц, что в пересчете на рубли составит около 1 миллиона 800 тысяч.