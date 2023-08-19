Мужа Бритни Спирс, обвинившего ее в изменах, обвинили в том же

У Сэма Асгари, фитнес-инструктора, успевшего год скандально проходить в мужьях Бритни Спирс, продолжают случаться напасти.

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Напомним. Инструктор только что подал на развод с экс-поп-принцессой. В числе причин, подкосивших их брак, - масса причудливого. В частности, Бритни качка-де избивала. А также изменяла бедняге в их (читай - её) доме с обслугой и творила другие непотребства. Более того, по некоторым данным, у Сэма имеется этому видеоподтверждение.

В настоящее время юристы сторон усердно пыхтят над ситуацией, так как там есть нюансы.

На стороне Бритни меж тем образовались доброхоты. В частности, блогерша Эшли Фрэнки, "публичная личность" с 42 тысячами подписчиков, разродилась в соцсети серией "сторис", комментируя происходящее и выражая Спирс горячую продержку.

По словам Фрэнки, у самого Сэма изрядно рыльце в пушку. В чем она имела возможность лично убедиться - Асгари вполне прямо домогался женщины, когда работал с ней как персональный тренер. В том числе - присылая предполагаемой жертве скабрезные фото, предлагая вместе сходить в душ, и всякое такое.

Эшли настаивает, что все поползновения игнорировала. А после и вовсе перестала посещать зал, в котором работал Асгари, устав от его назойливого внимания.