Дочь Меладзе попалась на поездке «зайцем»

Валерий Меладзе с нынешней семьей покинул Россию и живет за рубежом. А его первая семья уезжать никуда не собирается. Правда, ее представительница прославилась н лучшим образом.

Накануне младшая дочь певца от первого брака Арина была поймана контролерами: девушка ехала без билета в городском общественном транспорте. "Зайцу" был выписан штраф на 2000 рублей, - пишут 7days.ru.

В социальных сетях пользователи рассуждают, почему возможная обладательница льготного проездного (Арина – студентка медицинского вуза) не хочет оплачивать проезд. Поклонники певца сходятся во мнении, что 20-летняя девушка просто в силу молодости еще недостаточно ответственна.