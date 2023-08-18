Стилист Рогов публично извинился перед Лерой Кудрявцевой

«Лера, дорогая! Я это написал в сердцах до того как мы вступили в переписку. Я вспылил… Правда считаю, что классно когда звезда попадает в обзор — это же интересно аудитории. Это жанр такой. Еще раз скажу — я не преследую цели обидеть человека. Если я обидел — приношу извинения. Если это грубо /хотя ваши тексты обо мне были крайне грубыми/, то приношу извинения. Если нужно — принесу извинения прилюдно. Искренне не хочу вас задевать и задирать — был уверен что это вас не заденет…» — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ру»).