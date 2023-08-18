Стилист Рогов публично извинился перед Лерой Кудрявцевой
Российский стилист и телеведущий Александр Рогов извинился перед телеведущей Лерой Кудрявцевой за свои комментарии о ее стиле. Об этом сообщила артистка в социальных сетях.
«Лера, дорогая! Я это написал в сердцах до того как мы вступили в переписку. Я вспылил… Правда считаю, что классно когда звезда попадает в обзор — это же интересно аудитории. Это жанр такой. Еще раз скажу — я не преследую цели обидеть человека. Если я обидел — приношу извинения. Если это грубо /хотя ваши тексты обо мне были крайне грубыми/, то приношу извинения. Если нужно — принесу извинения прилюдно. Искренне не хочу вас задевать и задирать — был уверен что это вас не заденет…» — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ру»).
Он также добавил, что считает Кудрявцеву «культовой ведущей».
На днях Александр Рогов перечислил свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады, среди которых стилист отметил Леру Кудрявцеву. Телеведущая молчать не стала и ответила Рогову в личном блоге. В ответ Александр Рогов объяснил, что не хотел никого обидеть и не думал, что кто-то из перечисленных им знаменитостей воспримет его слова так близко к сердцу.