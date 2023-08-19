В Крыму на пятом фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» во время выступления SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) загорелась шинель певца. Об этом сообщает «Пятый канал».
SHAMAN вышел на сцену в рамках концерта Олега Газманова. В ходе исполнения песни «Эскадрон» SHAMAN подкинул пальто, после чего начал махать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу.
Однако шинель исполнителя упала недалеко от оборудования, и искры прожгли пальто.
«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — рассказал исполнитель.
Накануне экстремал-безбилетник посмотрел концерт SHAMAN под потолком концертной площадки в Анапе. Посетители концерта опубликовали видео, в котором мужчина в шортах и футболке сидит под потолком концертной площадки на металлических конструкциях, подпевает и жестикулирует.