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У SHAMAN загорелась шинель на концерте в Крыму

В Крыму на пятом фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» во время выступления SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) загорелась шинель певца. Об этом сообщает «Пятый канал».

SHAMAN вышел на сцену в рамках концерта Олега Газманова. В ходе исполнения песни «Эскадрон» SHAMAN подкинул пальто, после чего начал махать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу.

Однако шинель исполнителя упала недалеко от оборудования, и искры прожгли пальто.

«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — рассказал исполнитель.

SHAMAN решил увековечить свое творчество

Накануне экстремал-безбилетник посмотрел концерт SHAMAN под потолком концертной площадки в Анапе. Посетители концерта опубликовали видео, в котором мужчина в шортах и футболке сидит под потолком концертной площадки на металлических конструкциях, подпевает и жестикулирует.

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