Ивлеева попросила прощения у зрителей за съеденную морскую свинку

Блогерша оказалась в центре скандала. Поклонники требуют отменить шоу Ивлеевой после шокирующего выпуска.

Настя Ивлеева столкнулась с критикой зрителей после скандального выпуска авторского шоу. Приглашенной звездой стала журналистка Алена Жигалова. Блогерша решила накормить гостью весьма необычным образом и скормила ей сваренную морскую свинку. Пользователи Сети были в шоке и назвали экс-супругу Элджея живодеркой. По мнению многих поклонников, морская свинка – такой же пушистый друг человека, как кошка или собака. Именно поэтому комментаторы заявили, что направят жалобу Екатерине Мизулиной и потребуют закрыть передачу Ивлеевой.

Ситуацию уже успела прокомментировать Жигалова в своем Telegram-канале. Женщина заявила, что морских свинок едят во многих странах, а потому интернет-пользователи раздули из мухи слона. Так, журналистка посоветовала злопыхателям в таком случае отказаться от крольчатины или курицы.