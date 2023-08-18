Стали известны условия развода Бритни Спирс с мужем

Согласно брачному договору, муж певицы Бритни Спирс, фитнес-инструктор Сэм Асгари не получит от нее денег. Условия развода звезд опубликовал портал TMZ.

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В брачном договоре указано, что для Асгари не предусмотрены ни единовременные выплаты, ни супружеская поддержка. При этом он может оставить себе подарки от Бритни и машины.

Кроме того, один из пунктов договора запрещает Асгари рассказывать об отношениях с певицей.

Однако адвокат мужчины Нил Херш подал в суд документы с запросом о супружеской финансовой поддержке. Предположительно, адвокаты пары попытаются договориться о внесудебной выплате в пользу Асгари, поскольку он обладает чрезмерно большим объемом чувствительной для Бритни информации об их отношениях.

По данным TMZ, Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс из-за слухов о ее изменах. Источник издания уточнил, что между супругами произошла сильная ссора, после которой Асгари съехал из их общего дома и теперь живет один. Он добавил, что у пары начались серьезные проблемы в отношениях несколько месяцев назад.

Близкие к паре источники утверждают, что Спирс избивала мужа, в том числе спящего, неоднократно за время их отношений.