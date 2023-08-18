Малахов посетил Ладу Дэнс в больнице

Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице. В своем личном Telegram-канале он дал понять, что не просто проявил интерес к судьбе артистки - скоро видео появится в эфире его шоу.

"Лада, держись! Скоро в эфире", - написал Андрей Малахов под фото из больницы.

Женщина попала в автомобильную аварию с тремя машинами 5 августа. В ДТП пострадали четыре человека. Анализы крови водителя такси певицы оказались неоднозначными.

телеграм-канал "Короли в желтом"

телеграм-канал "Короли в желтом"

В планах Лады Дэнс после реабилитации - активная работа и запись новых композиций.