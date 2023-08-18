Фото: Малахов посетил Ладу Дэнс в больнице
Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице. В своем личном Telegram-канале он дал понять, что не просто проявил интерес к судьбе артистки - скоро видео появится в эфире его шоу.
"Лада, держись! Скоро в эфире", - написал Андрей Малахов под фото из больницы.
Ранее сообщалось, что к Ладе Дэнс приставили охрану из-за преследователя, а затем отключили доступ к социальным сетям.
Женщина попала в автомобильную аварию с тремя машинами 5 августа. В ДТП пострадали четыре человека. Анализы крови водителя такси певицы оказались неоднозначными.
телеграм-канал "Короли в желтом"
телеграм-канал "Короли в желтом"
В планах Лады Дэнс после реабилитации - активная работа и запись новых композиций.
Ранее в Сети появились другие фото Лады из больницы, то вызвало возмущение её директора.