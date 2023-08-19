Овны положат конец давним спорам, а Стрельцов будут критиковать: гороскоп на воскресенье, 20 августа

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 августа.

© NASA

Видео дня

Этот день обещает быть благоприятным. Вам удастся положить конец давно тянущимся спорам и конфликтам, наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Сегодня можно обсуждать с близкими людьми планы на будущее и разговаривать о том, что для всех важно. Вы будете прислушиваться к чужой точке зрения, спокойно реагировать на критику, поэтому не возникнет никаких разногласий. Вторая половина дня будет наполнена сложными, серьезными задачами, требующими немедленного решения. Вы справитесь с любыми трудностями и найдете выход из любой неоднозначной ситуации. Не рискуйте – осторожность сегодня убережет вас от ошибок и проблем.

Вас ожидает достаточно сложный день. Вам будет нелегко даваться спокойствие, однако вам придется держать себя в руках, если вы хотите добиться успеха. В начале дня вам представится возможность восстановить старые деловые отношения, которые окажутся для вас очень полезными. Не исключено, что кто-то из давних союзников сделает вам какое-то интересное предложение, от которого вы не захотите отказываться. После обеда вас могут ожидать какие-то трудности, которые можно будет быстро преодолеть, если спокойно проанализировать возникшие проблемы и обсудить их с людьми, которым доверяете.

В первой половине дня у вас появится много новых идей, а также вы можете сделать какое-то неожиданное открытие. Это плодотворное время отлично подходит для учебы, самообразования и аналитической работы. Вам будет легко находить с окружающими общий язык, а также вы можете добиться успехов в коммерческой деятельности. Сделки, которые вы можете сегодня заключить, наверняка, окажутся выгодными. Вечером вас может ожидать приятное знакомство или необычная встреча, которая положит начало романтическим отношениям. Не исключено, что вы найдете достойное применение своему хобби.

В начале дня вам придется изрядно понервничать. В это время могут неожиданно возникнуть проблемы в общении с близкими людьми, не исключены даже серьезные конфликты. К счастью, этот напряженный период вскоре закончится и ситуация изменится в лучшую сторону. Вероятен заметный прогресс в деле, которому вы посвятили много сил и времени, и вы поймете, что ваши труды точно не были напрасными. Деловые переговоры, назначенные на вторую половину дня, пройдут успешно. Вас могут поддержать влиятельные люди, а также у вас могут появиться союзники, которые раньше были на стороне ваших соперников.

Сегодня вам может повезти там, где вы этого совсем не ожидали. Благодаря какому-то удачному стечению обстоятельств вы завершите дело, которому посвятили много сил и времени. Ваши новые идеи будут отличаться смелостью и неожиданностью, а любые эксперименты и импровизации окажутся удачными. При решении финансовых вопросов проявляйте осторожность и ни в коем случае не заключайте никаких сделок с людьми с сомнительной репутацией. Сегодня вы будете склонны составлять неверное мнение о новых знакомых, и кто-то может воспользоваться этим обстоятельством в корыстных целях. Вечер благоприятен для проведения оздоровительных и профилактических процедур.

Вам удастся весело и интересно провести время, встретиться и пообщаться со старыми друзьями. Для работы этот день совсем не подходит: многое пойдет совсем не так, как вы ожидали, а также вы будете склонны зачастую совершать ошибки и упускать из виду какие-то важные детали. Люди, которые обещали придти вам на помощь, могут не сдержать слово, и вам придется самостоятельно разбираться со всеми проблемами. Финансовая картина неблагоприятная: из-за неожиданно возникших трудностей вам придется на время отложить запланированные покупки. Собираясь в поездку, приготовьтесь к задержкам в пути.

В этот замечательный день вы с готовностью пойдете на многое ради достижения поставленных целей и не испугаетесь никаких трудностей. Если на вашем пути возникнут какие-то преграды, вы не отступите и обязательно найдете способ их преодолеть. Весьма кстати окажется полученный ранее опыт, да и советы со стороны также будут полезными. Можно обсуждать с союзниками и единомышленниками планы на будущее: вместе вы быстро поймете, как достичь поставленных целей. Во второй половине дня представится возможность помириться с человеком, с которым вы были в ссоре и восстановить какие-то старые связи. Вечером вероятна неожиданная встреча с некогда дорогим вам человеком.

Начало дня обещает быть напряженным и беспокойным. За небольшой срок вам предстоит успеть сделать очень многое и решить целую массу проблем. В такой ситуации будет непросто сохранять душевное равновесие, а потому вы можете начать злиться и вымещать свою раздраженность на окружающих. После обеда ситуация сменится в лучшую сторону. В это время вы можете добиться значительных успехов в работе, которая требует сосредоточенности и аккуратности. Даже самые скучные и однообразные дела будут казаться вам интересными и нисколько вас не утомят. Ничто не будет вас отвлекать, а потому вы не допустите ошибок. Вечером желательно сменить обстановку – это поможет вам избавиться от грустных мыслей и переживаний.

Первая половина дня обещает быть весьма удачной. Это время подходит для важных встреч и обсуждения серьезных вопросов. Не исключено, что вам удастся поладить с теми, кто никогда не понимал вас и не поддерживал ваши идеи. Представится возможность урегулировать какие-то давние разногласия и помириться с теми, с кем вы были в ссоре. После обеда наступит более сложный период. Дел предстоит очень много и вам придется сильно постараться, чтобы все их довести до конца и на помощь со стороны вряд ли стоит рассчитывать. Более того, все ваши поступки и слова будут сегодня подвергаться жесткой критике – постарайтесь не отвечать на упреки упреками, и вы сделаете этот день немного лучше.

Первая половина дня будет наполнена разными мелкими неприятностями и досадными недоразумениями. Однако ничто из этого не заставит вас нервничать и не испортит настроения. Влияние позитивных тенденций станет с каждым часом усиливаться, и вы ощутите прилив сил и энергии. Настройтесь на решительный лад и смело беритесь за дело, к которому долгое время не решались подступиться. У вас может появиться новая идея, касающаяся работы или развития карьеры, а вскоре и найдете людей, с чьей помощью вам удастся реализовать задуманное.

Сегодня вы будете расстраиваться из-за всяких мелочей, и принимать незначительные события чересчур близко к сердцу. Во всем остальном этот день сложится довольно неплохо. Вы можете успешно решить финансовую проблему, которая вас в последнее время беспокоила, если заключите сделку, которая вскоре принесет хорошую прибыль. Вероятно получение заманчивого предложения, касающегося работы. Не спешите с ответом – есть шанс добиться более выгодных условий. В общении с близкими людьми будьте терпеливыми, воздержитесь от обсуждения планов на будущее – подобный разговор сегодня может привести к серьезной ссоре.