Журналистка Алена Жигалова съела морскую свинку на шоу Ивлеевой

Журналистка Алена Жигалова съела вареную морскую свинку на шоу Анастасии Ивлеевой Agent Show, которое опубликовано на VK-канале телеведущей. Это условие Жигалова выполнила за то, что отказалась давать телефон Ивлеевой. "Сожру, телефон не дам никому", - сказала журналистка. Она также перегрызла шею животному. Часть смотревших передачу оказались удивлены моментом со съедением морской свинки. "Шоу пора закрывать! Момент с морской свинкой омерзительный. Где [Екатерина] Мизулина (Глава лиги безопасного интернета. - прим. "Газеты.Ru")? Надеюсь, в ближайшее время обратят внимание на эту передачу"; "Почему всех так волнует, что Насте Алена не задала вопрос, а не то, что в этом выпуске полный ужас и жестокое обращение с животными?" - написали в комментариях. При этом Алена Жигалова ответила в своем Telegram-канале на недовольство зрителей. Она подчеркнула, что мясо морской свинки во многих странах считается традиционным - Перу, США, Гватемала, Франция и др. "А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы также реагируете? Давайте и курицу перестанем есть", - отметила журналистка.