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Музыканта Андрея Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский районный суд города Москвы оштрафовал фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Макаревича* оштрафовали на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
© РИА Новости

Макаревичу назначили штраф в размере 35 тысяч рублей за то, что не проставил плашку об иноагентстве на своих постах в Telegram.

В марте музыкант заявил, что его «унизил» статус иностранного агента.

Он также отметил, что не тоскует по России, и ему нравится жизнь в Израиле из-за хорошей погоды и «позитивных и спокойных» людей.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.

Артиста избавился от одного из бизнесов в России. Макаревич вышел из состава учредителей студии «Мамбо продакшн». Отмечается, что артисту принадлежало 20% компании. Кроме того, в начале декабря студию покинул продюсер «Адской кухни» Николай Билык. На данный момент в учредителях находится только сестра музыканта — Наталья Макаревич.

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