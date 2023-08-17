Макаревича* оштрафовали на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский районный суд города Москвы оштрафовал фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Макаревичу назначили штраф в размере 35 тысяч рублей за то, что не проставил плашку об иноагентстве на своих постах в Telegram.

В марте музыкант заявил, что его «унизил» статус иностранного агента.

Он также отметил, что не тоскует по России, и ему нравится жизнь в Израиле из-за хорошей погоды и «позитивных и спокойных» людей.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.