Анита Цой отказалась помогать попавшему в тюрьму брату

«Они с матерью ничего плохого не говорили по меня в том эфире, хотя и заметили, что я ничем им не помогла. Сегодня же меня часто осуждают за то, что не участвую в его жизни, не устраиваю на работу, не беру на поруки», — рассказала певица, напомнив, что видела брата всего пару раз в жизни и считает его чужим человеком.