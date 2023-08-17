Анита Цой отказалась помогать попавшему в тюрьму брату

Певица Анита Цой отказалась помогать попавшему в тюрьму из-за наркотиков брату
Народная артистка России Анита Цой рассказала, как отказалась помочь попавшему в тюрьму из-за наркотиков брату. Ее интервью опубликовало издание utro.ru.
По словам Цой, младший брат по отцу — ровесник ее сына и впервые она увидела его на общем эфире на одном из федеральных каналов. Однажды ей позвонила вдова отца, мать молодого мужчины, попросив о помощи.
«Якобы, брат был не виноват, это были наркотики его девушки. Но, поскольку суд уже состоялся, решение было вынесено, то сделать что-то я не могла. К тому же я — популярный человек, и такая связь с наркотиками могла не лучшим образом на мне отразиться», — объяснила певица.
Когда молодой человек отсидел срок, он снова принял участие в шоу.
«Они с матерью ничего плохого не говорили по меня в том эфире, хотя и заметили, что я ничем им не помогла. Сегодня же меня часто осуждают за то, что не участвую в его жизни, не устраиваю на работу, не беру на поруки», — рассказала певица, напомнив, что видела брата всего пару раз в жизни и считает его чужим человеком.