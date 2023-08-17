Российская певица Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, исполнительница предлагает к покупке 11 предметов гардероба, за которые в общем намерена получить 371,617 тысячи рублей. Среди них — сумка и ботильоны стоимостью 83 и 63 тысячи рублей соответственно.

Помимо этого, Дубцова также продает более дешевые вещи, в том числе туфли за девять тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч рублей.