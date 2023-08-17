Лада Дэнс пообещала удивить фанатов сенсационными песнями после госпитализации

Концертный директор госпитализированной певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал, что она удивит фанатов новым «сенсационным» форматом. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.
По словам Пудовкина, новый материал будет представлен публике в ближайшее время.
«Конечно, будут и проверенные временем хиты – «Baby Tonight» и «Регги в ночи». Вы услышите новую версию этих песен, которые вызовут большое потрясение. То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно», — сказал он, добавив, что микс на композицию «Baby Tonight» уже сделан.
5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.
Всего в ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.
По мнению врачей, певице может понадобиться несколько месяцев на восстановление после ДТП.