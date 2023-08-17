Лада Дэнс пообещала удивить фанатов сенсационными песнями после госпитализации

«Конечно, будут и проверенные временем хиты – «Baby Tonight» и «Регги в ночи». Вы услышите новую версию этих песен, которые вызовут большое потрясение. То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно», — сказал он, добавив, что микс на композицию «Baby Tonight» уже сделан.