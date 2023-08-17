Ладу Дэнс перевели в реабилитационный центр

Певица Лада Дэнс, попавшая в начале августа в ДТП под Москвой, переведена из клиники в реабилитационный центр. Об этом сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Лада находится в закрытом реабилитационном центре <...>. Там ей проводят комплекс восстановительных процедур", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, несмотря на ее "достаточное сложное физическое состояние", было принято решение сделать телевизионную съемку, которая будет посвящена произошедшей с артисткой ситуации.

"Она состоится в ближайшее время. Не могу сказать, когда точно, но наверное до конца августа", - отметил Пудовкин.

Он также пообещал, что в скором времени Лада Дэнс появится перед публикой "в новом формате". "Новая музыкальная страница певицы. Но будет, конечно, петь и проверенные временем хиты", - сказал директор артистки.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.