Новый образ Инстасамки раскритиковали в сети со словами «детей пугать»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в новом образе, и ее раскритиковали в сети со словами «детей пугать». Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в бежевом комбинезоне с длинными рукавами и абстрактным черным узором, поверх которого надела асимметричную джинсовую юбку. Инфлюэнсерша уложила волосы в гладкий пучок, нарастила ресницы и сделала яркий макияж. Так, она подчеркнула глаза черными стрелками, нанесла на внешние края век розовые тени, накрасила губы вишневой помадой, сделав темный контур, и высветлила брови.

Пользователи сети высказались о внешнем виде звезды в комментариях.

«Зомби», «Что за инопланетянин?», «Такой ужас», «Детей пугать только», «Жуть. Зачем?», — возмутились юзеры.