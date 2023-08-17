Джиган назвал Оксану Самойлову некрасивой, чтобы посмотреть на реакцию сына

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова записали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шуточный ролик, на котором музыкант называет супругу некрасивой, чтобы посмотреть на реакцию трехлетнего сына Давида.

«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», — сказал Джиган.

Мальчик в это время начал обнимать маму и признался, что очень любит ее. Давид добавил, что таким образом решил поддержать мать, которую «обижает» отец.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены, после этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. Оксана Самойлова тогда признавалась подписчикам, что не готова откровенно говорить обо всем происходящем, однако в апреле супруги объявили о воссоединении.