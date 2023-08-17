Нарколог оценил шансы МакSим побороть алкогольную зависимость

Шансы певицы МакSим победить алкогольную зависимость высоки, поскольку она лечится по собственной воле. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил психиатр-нарколог, главный врач реабилитационной клиники Василий Шуров.

Он уточнил, что график пребывания в реабилитационном центре насыщенный: предусмотрены подъем в 6 утра, зарядка, психотерапия, индивидуальная и групповая, кружки, чтение, ведение «дневника чувств», который помогает взять под контроль эмоции. Полное излечение, по его словам, может занять от 6 до 12 месяцев.

«Нередко пациенты срываются снова, поскольку пришли не по собственной воле. Первый шаг — это самостоятельное признание своей болезни. И МакSим этот шаг сделала», — сказал Шуров.

13 июля МакSим из рехаба призналась в алкоголизме. По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.