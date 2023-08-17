«Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», — подчеркнула Вайкуле.