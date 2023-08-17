Певица Лайма Вайкуле опровергла слухи о конфликте с Софией Ротару
Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-шоу «И грянул Грэм» опровергла слухи о конфликте с Софией Ротару.
«Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», — подчеркнула Вайкуле.
В начале апреля стало известно, что сын певицы Руслан Евдокименко выставил на продажу гостиницу матери в Крыму. Друзья исполнительницы рассказали, что свою квартиру в Москве София Ротару некоторое время назад оставила на управление состоятельной поклонницы.
В августе сообщалось, что отпраздновавшая 76-летие София Ротару в 2023 году после праздника отказалась от фото с родственниками. Ротару якобы запретила близким показывать, как она выглядит. Отсутствие снимков подогрело среди поклонников слухи о том, что Ротару якобы больна и может страдать от болезни Паркинсона.