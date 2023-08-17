Участник шоу «Выжить в Дубае» объяснил, почему проиграл Анне Хилькевич

Участник народной команды шоу «Выжить в Дубае » Сергей Лаптев пожаловался, что Анна Хилькевич переиграла его в испытании на вылет из-за везения. Об этом пишет kp.ru.

«Подвела невнимательность. А Аня применяла какую–то методику запоминания. И тут я уже почувствовал сильного соперника. Вторым испытанием были круглые деревянные шайбы, которые я закатил, только две из них в ворота соперницы, что ей сильно помогло выиграть. Ане просто повезло, удача была на ее стороне», — рассказал Лаптев.

Он также вспомнил, что самым сложным для него испытанием стало раскалывание льда, в рамках которого участникам двух команд нужно было раздолбить глыбу льда под палящим солнцем. Лаптев выразил мнение, что у участников звездной команды была некая фора в этом испытании, потому что один только футболист Павел Мамаев смог сломать брикет из льда гораздо быстрее, чем вся команда «народников».