SHAMAN пригласил россиян на Международную выставку-форум «Россия»

«Привет, Россия. Это SHAMAN. 4 ноября на ВДНХ в Москве откроется международная выставка Россия, на которой будет представлен каждый регион страны. Приглашаю вас увидеть все то, чем богата наша необъятная отчизна, и особенно на стенд моей родной Тульской области. Вы точно не пожалеете. До встречи на ВДНХ», — сказал он.