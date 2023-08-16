SHAMAN пригласил россиян на Международную выставку-форум «Россия»

SHAMAN назвал людей главным богатством России
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пригласил всех россиян на Международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Поехали!».
В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, SHAMAN подчеркнул, что главное богатство России - это люди.
«Привет, Россия. Это SHAMAN. 4 ноября на ВДНХ в Москве откроется международная выставка Россия, на которой будет представлен каждый регион страны. Приглашаю вас увидеть все то, чем богата наша необъятная отчизна, и особенно на стенд моей родной Тульской области. Вы точно не пожалеете. До встречи на ВДНХ», — сказал он.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» начнется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Ее проведут по поручению президента РФ Владимира Путина. В событии примут участие все 89 регионов страны, включая новые территории.
Отмечается, что павильоны разместят у арки главного входа, на центральной и главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера. В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов. Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки — центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», робостанция и другие.
Все российские регионы представят свои достижения, от технологических до кулинарных. Еще будут деловая и образовательная программы. В частности, марафон от российского общества «Знание».