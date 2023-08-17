Сергей Зверев хочет лишить наследства приемного сына

Стилист и певец Сергей Зверев включил своего приемного сына в список "нежелательных наследников". 29-летний Сергей Зверев-младший уже несколько лет не общался с отцом, но не может рассказать, что именно стало причиной их ссоры.

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"Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", - сказал Сергей Зверев-младший "СтарХиту".

В материале уточняется, что понятия "нежелательный наследник" нет в юриспруденции, а есть термин "недостойный наследник", но процедура признания таковым проводится через суд. По мнению специалистов, решение лишить ребенка наследства можно закрепить в завещании.