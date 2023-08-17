Боня уговорила хирурга Беллы Хадид сделать ей пластику в США

«У нас весь день были переговоры. У меня был такой стресс! Но в итоге все нормально. Я лечу. У меня немножко кардиограмма... Я так понимаю, что стресс, и я неправильно кардиограмму сделала. Сейчас мы переделаем и, если все хорошо, то я лечу. (...) все заботятся о моем здоровье. Хотя доктор не хотел делать операцию, говорил, что она мне не нужна. Но я считаю, что надо», — высказалась знаменитость.