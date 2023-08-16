Мать Оксаны Самойловой госпитализировали в Таиланде

Модель и блогерша Оксана Самойловой сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать Елену госпитализировали в Таиланде.

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Самойлова поделилась видео из медицинского учреждения. На кадрах мать звезды лежит на больничной койке. Причина госпитализации неизвестна.

«Я не знаю, как нам вообще добраться до дома. Как нам выбраться отсюда. У меня просто нет слов больше», — заявила модель.

15 августа Самойлова рассказала, что она вместе с мужем, рэпером Джиганом, и детьми попала в ураган в Таиланде. Дети были одеты в дождевики, но, как рассказала Самойлова, специальная одежда им не помогла. Они спрятались в одной из построек и решили переждать непогоду.

Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В августе 2023 года модель призналась, что ее брак с рэпером неидеален. Однако блогерша и ее супруг стремятся к гармонии в их союзе.