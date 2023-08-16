Комик Соболев рассказал о неловкой ситуации в туалете в Болгарии

«Я боком сижу и поворачиваю голову. И эта дверь передо мной открывается. И я сижу и вижу перед собой оживленную улицу. Люди на меня смотрят! Я вскакиваю с этого унитаза, у меня спущены штаны, думаю: «Что происходит?». <…> Меня видно со всех сторон. Я еле-еле одеваю штаны со спущенными трусами. Нажимаю на кнопку, чтобы она закрылась, а она не закрывается! И пищит, мол: «Пошел отсюда», — рассказал артист.