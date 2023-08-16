Комик Соболев рассказал о неловкой ситуации в туалете в Болгарии

Комик Илья Соболев рассказал, как его уничтожил унитаз в Болгарии
Комик Илья Соболев заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с ним случилась неловкая ситуация в Болгарии.
Соболев рассказал, что решил воспользоваться платным общественным туалетом во время путешествия в Болгарии. Звезда уточнил, что это место представляло из себя коробку, находящуюся на улице. Он отметил, что двери автоматически закрылись после того, как он заплатил 1 лев (54 рубля по текущему курсы – «Газета.Ru») и два раза нажал на кнопку.
Соболев уточнил, что сначала все проходило гладко, однако в какой-то момент дверь начала сама открываться.
«Я боком сижу и поворачиваю голову. И эта дверь передо мной открывается. И я сижу и вижу перед собой оживленную улицу. Люди на меня смотрят! Я вскакиваю с этого унитаза, у меня спущены штаны, думаю: «Что происходит?». <…> Меня видно со всех сторон. Я еле-еле одеваю штаны со спущенными трусами. Нажимаю на кнопку, чтобы она закрылась, а она не закрывается! И пищит, мол: «Пошел отсюда», — рассказал артист.
Соболев признался, что сильно запаниковал в этот момент. Он пошутил, что унитаз «просто уничтожил» его, и посоветовал не пользоваться им. Он назвал ситуацию тем, «как технологии могут уничтожить, унизить и растоптать». Более того, после инцидента к нему подошел фанат и попросил сфотографироваться вместе.