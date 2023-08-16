Киркоров на отдыхе в Греции спел о нежелании возвращаться в Россию

Певец Филипп Киркоров во время отдыха в Греции спел песню на мелодию из мультфильма «Львёнок и черепаха», в которой признался, что не хочет возвращаться в Россию. На видео, которое артист выложил в своем в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), тут же отреагировали поклонники. Исполнитель успокоил подписчиков, сообщив, что будет вынужден закончить отпуск из-за августовского концерта в Сочи.

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Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу. Но делу — время, потехе — час. Скоро мои каникулы замечательные заканчиваются. И я покину это райское место. Ох, соскучился я! Но сейчас так хорошо на солнышке... Но один концерт, как минимум, надо в этом сезоне отыграть. Ай, хорошо! И жизнь хороша, и жить хорошо! — признался Киркоров.

Ранее сообщалось, что поклонники оценили новое тело 56-летнего Киркорова после очередной пластической операции после того, как певец выложил в своем блоге видео подтянутых живота и груди. Поклонники сравнили исполнителя с рэпером Тимати, а также с героем «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и с коньяком, который становится лучше с годами. Сам Филипп в подписи к ролику заметил, что обсуждают только лучших.