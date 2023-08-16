Стало известно о заработке Агутина и Варум в США
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают на сдаче своих американских квартир в аренду, пишет kp.ru.
Речь идет о квартире в Майами и 300-метровых апартаментах в городе Холливуд, что расположен в Флориде. У артистов также есть особняк в городе Помпано-Бич, который находится недалеко от Майами. Площадь дома составляет 320 квадратных метров — в нем три спальни, собственный бассейн и личный пирс. Также у звездной пары есть элитная квартира в Trump Towers на Солнечном острове в Майами.
Более того, недавно Варум купила таунхаус в Авентуре — пригороде Майами за более чем 33 миллиона рублей. За год стоимость квадратных метров увеличилась почти в 1,5 раза, теперь Варум сдает эту квартиру даже без мебели. Схожим образом звездная пара поступила и с квартирой в Trump Towers — предложение об аренде элитного жилья можно найти на специализированных американских сайтах.
Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.