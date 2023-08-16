Шоумен Стас Барецкий угодил в очередной скандал - он протаранил шлагбаум Западного скоростного диаметра, это платная трасса в Петербурге . Вносить деньги за проезд Барецкий не посчитал нужным.

- В настоящее время со мной уже связались представители правоохранительных органов. Я ожидаю ареста. Я не был пьян, как об этом говорят, - заявил Барецкий информационному агентству "Регнум" .

Когда-то Стас Барецкий был участником группы "Ленинград", затем он начал сольную карьеру. Барецкий периодически выступает с необычными инициативами - например, он предлагал провести "Русовидение" вместо "Евровидения". Недавно Барецкий рассказывал журналистам, что именно он выкупил замок Пугачевой в деревне Грязь, здание им якобы было приобретено под крематорий. Но в итоге оказалось, что замок владельцев не менял.