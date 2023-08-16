Бьянка поправилась на 30 килограммов из-за гормонального сбоя
Певица Бьянка в интервью «Пятому каналу» призналась, что из-за последствий гормонального сбоя поправилась на 30 килограммов.
«Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — пожаловалась Бьянка.
Из-за лишнего веса у артистки начались проблемы с желудком, спиной и пищевая аллергия. По словам звезды, в феврале ей сделали тяжелую операцию, после которой Бьянка восстанавливалась 2,5 месяца. После хирургического вмешательства у исполнительницы развилась депрессия из-за наркоза. Затем она обратилась в клинику, где врачи прописали ей анализы, гормональные препараты и специальную диету.
«Мне еще нужно скинуть пять килограммов. Но я все-таки хочу скинуть еще десять и после этого сделать себе операцию по пересадке жира с живота на жир на [ягодицах]», — резюмировала певица.