Бьянка поправилась на 30 килограммов из-за гормонального сбоя

«Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — пожаловалась Бьянка.