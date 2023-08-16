Лазарева заявила, что Пугачева переоценила свои силы в России

Российская телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что Алла Пугачева приезжала в Россию весной 2023 года, чтобы «помирить» перессорившихся из-за СВО коллег, пишет StarHit.

По ее словам, певица «переоценила свои силы», поэтому не стала оставаться в стране. Лазарева также сообщила, что Пугачева «всегда была принципиальной девушкой со своим мнением» и пела песни, которые заставляют думать.

Сама телеведущая несколько лет назад переехала в Испанию и прекратила общение со многими коллегами в РФ, которые начали критиковать ее позицию.