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Татьяна Лазарева заявила, что Алла Пугачева переоценила свои силы в России

Российская телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что Алла Пугачева приезжала в Россию весной 2023 года, чтобы «помирить» перессорившихся из-за СВО коллег, пишет StarHit.

Лазарева заявила, что Пугачева переоценила свои силы в России
© РИА Новости

По ее словам, певица «переоценила свои силы», поэтому не стала оставаться в стране. Лазарева также сообщила, что Пугачева «всегда была принципиальной девушкой со своим мнением» и пела песни, которые заставляют думать.

Сама телеведущая несколько лет назад переехала в Испанию и прекратила общение со многими коллегами в РФ, которые начали критиковать ее позицию.

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Лазарева не исключает, что однажды вернется на родину, однако сейчас большинство ее друзей «уже не в Москве», поэтому пока приезжать назад ей не хочется. Юмористка подчеркнула, что верит в то, что однажды снова приедет в Россию.

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