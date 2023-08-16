Звезда КВН высказалась об ошибках редакторов в игре

Звезда КВН и юмористического проекта Comedy Woman Елена Борщева заявила, что редакторы телеигры, отбирая материал для выступлений команд, иногда допускают ошибки. На эту тему она высказалась в интервью «Центральному телевидению», видео вышло на YouTube.

Юмористка назвала участие в КВН тяжелым трудом. «Вообще, юмор — это очень субъективно. Бывает, и редакторы ошибаются, которые говорят:

"Блин, это вообще мегасуперсмешно", а зал это не воспринимает. У нас такое было один раз», — добавила Борщева.

Вместе с тем она отметила, что существуют закономерности, позволяющие предсказать, понравится ли залу шутка. В частности, она раскрыла, что для этого нужно оценить, будет ли тема шутки близка широкой аудитории.