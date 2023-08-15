Ладу Дэнс перевезли в закрытую клинику из-за угроз

Певицу Ладу Дэнс, пострадавшую в ДТП, перевезли в закрытую клинику из-за угроз в ее адрес и преследований. Об этом в беседе с «Пятым каналом» сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

«Действительно, я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — сказал он.

Пудовкин назвал данную меру необходимой из соображений безопасности не только физической, но и эмоциональной, поскольку после ДТП на певицу обрушилась масса хейта и стали поступать угрозы об убийстве.

Кроме того к активным действиям перешел старый поклонник Дэнс, который узнал, где проходит лечение исполнительница и начал засыпать ее подарками и пытаться увидеться.