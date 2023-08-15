Жена Брюса Уиллиса пожаловалась на ужас из-за его деменции

Для меня это очень похоже на ужас и мрак. Я должна прилагать сознательные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе. Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах. У меня каждый день бывают моменты грусти, моя жизнь наполнена горем, — цитирует слова Эммы источник.