Жена Гуфа попросила время на примирение с мужем

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева, ранее подавшая на развод, попросила суд дать время на примирение с супругом. Паре дали три месяца. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Супруга Гуфа Юлия попросила у суда дать время на примирение сторон, рэпер возражал, но суд в соответствии с законом не может отказать в предоставлении срока на примирение, если одна из сторон заявила соответствующее ходатайство», — говорится в тексте.

Заседание по разводу пары отложено до 15 ноября.

Согласно заявлению Королевой, она считает, что развод был поспешным решением и брачные отношения с рэпером еще могут быть сохранены. При этом сам рэпер выступает против примирения.