Муж Нюши преподнес певице романтический подарок в день рождения

Супруг Нюши Игорь Сивов создал видеоролик с моментами из жизни супругов, а также сопроводил его стихотворением, посвященным исполнительнице. Об этом сообщает The Voice.

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В ролике мужчина показал кадры из романтического свидания супругов на яхте, прогулок с дочерью и кадрами с выступлений певицы.

«Сегодня у моей любимой женщины день рождения. Наслаждайся каждым днем, любимая Нюша. Свети в этот мир всеми своими красками. Я благодарю тебя за тебя и за твой вклад в нас. С днем рождения», — подписал супруг.

Бизнесмен Сивов и певица Нюша сыграли свадьбу в 2017 году. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба. Бизнесмен и артистка рассказывали, что назвали дочь в честь мультфильма «Король Лев». Они объяснили, что очень любят этот анимационный проект. В 2021 году Нюша родила сына Саффрона. Мальчик появился на свет в клинике в Дубае.

У Сивова также есть двое детей от прошлого брака — сыновья Матвей и Мирон.