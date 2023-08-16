Ладу Дэнс оградили от соцсетей из-за сталкера

Госпитализированной певице Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за хейтерских сообщений и угроз отвергнутого поклонника-сталкера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как рассказал осведомленный источник, пострадавшая в ДТП певица болезненно реагирует на негативную информацию. От соцсетей ее оградили по просьбе врачей.
Представители звезды передали 11 сообщений от хейтеров, в частности, от заявлявшего о желании причинить звезде вред сталкера, в полицию для возбуждения уголовного дела.
Продюсер Дэнс уточнил, что ей предстоит пройти трехмесячную программу реабилитации — она будет выполнять комплекс физических упражнений, сложность которых будет со временем усиливаться.
5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.
Всего в ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.