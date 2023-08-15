МакSим рассказала о самочувствии после лечения от алкогольной зависимости

«Дочки меня достаточно долго не видели, потому что я находилась в клинике на протяжении нескольких недель. Чувствую себя прекрасно — просто какое-то ликование внутри, наполненность энергией. Не могу пока сказать, что готова на сольник, но море заряжает, дети заряжают. Да и вообще здоровый образ жизни заряжает!» — поделилась МакSим.