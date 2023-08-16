Мадонна объявила новые даты мирового турне после болезни

Американская певица Мадонна, которая ранее была госпитализирована с бактериальной инфекцией, сообщила новые даты мирового турне Celebration, приуроченного к 40-летию ее карьеры. Так, первые четыре концерта пройдут в октябре этого года в Лондоне. Информация появилась на сайте певицы.

© m24.ru

Отмечается, что затем выступления пройдут в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах, все они состоятся до конца 2023 года.

В сообщении подчеркнули, что некоторые концерты были отменены из-за изменений дат, изначально старт турне планировали на середину июля. Мероприятия, запланированные в Северной Америке, начнутся с 13 декабря, добавили на сайте.

Мадонна попала в больницу 28 июня. Все запланированные концерты были отменены.

По словам родственника певицы, семья готовилась к худшему. Он добавлял, что ее родные обеспокоены, поскольку она "ставит свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".