Директор популярной российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал в беседе с «360», что артистка, находящаяся в больнице в результате серьезного ДТП, сохраняет позитивный настрой. По его словам, Лада после восстановления намерена даль отпор хейтерам, пишущим в соцсетях угрозы в ее адрес. Со своей стороны, Пудовкин также пообещал «отвинтить головы и ноги» недоброжедателям.

Голос тихий. Но позитивный. Сказала: выйду — со всеми хейтерами разберусь, — рассказал Пудовкин.

Ранее после сообщений о происшествии с Дэнс в соцсетях появились угрозы в ее адрес. Также были зафиксированы два телефонных звонка. Пудовкин отметил, что адвокат певицы Сергей Жорин уже подготовил два заявления в полицию об угрозе убийством. Директор также напомнил, что у певицы есть состоятельные почитатели ее таланта, и благодаря им ее безопасность будет обеспечена надлежащим образом.

Человек, который наблюдает и находится рядом с ней, существует. Это не шутки. Голову вместе с ногами отвинтим любому, кто попытается подойти не с цветами вне зависимости от гендера этого объекта. <...> Есть много больных людей и провокаторов, но недооценивать это нельзя, — отметил Пудовкин.