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Певец Юлиан о пластике Киркорова: «Надо не забывать, сколько тебе лет!»

Популярный в 90-е певец Юлиан раскритиковал пластические операции Киркорова. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».

Юлиан о пластике Киркорова: «Надо не забывать, сколько тебе лет!»
© Соцсети

Певец считает неуместным такое омоложение Филиппа, а также он счел странным стремление звезд петь с блогерами.

«Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе», — считает Юлиан.

Также он объяснил, почему никогда бы не стал петь вместе с блогерами и молодыми артистами.

«Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», — рассказал артист.