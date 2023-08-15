Юлиан о пластике Киркорова: «Надо не забывать, сколько тебе лет!»

«Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», — рассказал артист.