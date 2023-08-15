Певец Юлиан о пластике Киркорова: «Надо не забывать, сколько тебе лет!»
Популярный в 90-е певец Юлиан раскритиковал пластические операции Киркорова. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».
Певец считает неуместным такое омоложение Филиппа, а также он счел странным стремление звезд петь с блогерами.
«Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе», — считает Юлиан.
Также он объяснил, почему никогда бы не стал петь вместе с блогерами и молодыми артистами.
«Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», — рассказал артист.