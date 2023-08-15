МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма

«Кто больше не прав: тот, кто оставил деньги на столе, или тот, кто их украл?» — задала вопрос МакSим, добавив, что после того, как она приняла решение лечиться от алкоголизма, все ее окружение «слилось» в поддержке, кроме тех, кто «наживался» на ее состоянии.