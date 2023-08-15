Продюсер сравнил Верку Сердючку с Лободой

«Я его знаю как облупленного. Я уважал Андрея Данилко, мы были друзьями. Он приперся к Вайкуле, какую-то ерунду там нес. Кому это все нужно? Это уже от безысходности происходит. Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие», — отметил Дзюник.