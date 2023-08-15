Продюсер сравнил Верку Сердючку с Лободой

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Верку Сердючку ждет участь Лободы
Продюсер Леонид Дзюник в разговоре с «Абзацем» сравнил певца Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, с другой украинской звездой Светланой Лободой.
«Я его знаю как облупленного. Я уважал Андрея Данилко, мы были друзьями. Он приперся к Вайкуле, какую-то ерунду там нес. Кому это все нужно? Это уже от безысходности происходит. Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие», — отметил Дзюник.
Продюсер напомнил, что раньше Данилко был невероятно популярен. По словам Дзюника, ни одна свадьба не обходилась без песен знаменитого артиста. Сейчас же, посетовал продюсер, Данилко «скатился до русофобских выступлений».
11 августа стало известно, что трех девушек-аниматоров оштрафовали за танец под песню Верки Сердючки в аквапарке в городе Алушта в Крыму. В суде заявили, что девушки пели и танцевали под песню «на украинском языке, провокационного характера». В силовых органах подчеркнули, что девушки своими действиями «провоцировали посетителей на конфликт». Каждой был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что девушек уволили с работы.
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