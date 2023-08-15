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Телеведущая Виктория Боня вернулась в отношения спустя неделю после расставания

Телеведущая Виктория Боня рассказала о своей личной жизни и воссоединении с бывшим возлюбленным. Об этом она написала в личном блоге.

Виктория Боня объяснила, почему вернула отношения с экс-возлюбленным
© victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В начале июля блогер заявила в соцсетях, что рассталась со своим возлюбленным, личность которого она скрывала. Тогда она не назвала причину расставания. В августе она отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о текущих отношениях.

«Мы помирились через неделю после «расставания». То были эмоции, они проходят, а любовь остается. Я действительно отпускала только потому, что любила человека. Когда ты любишь искренне именно партнера, а не свои чувства к нему, ты не будешь держать его, лишь бы тебе было хорошо», — написала Боня.

Виктория Боня перестала показывать своих возлюбленных после расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом. Телеведущая и предприниматель начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. В их браке родилась дочь Анджелина Летиция. Боня рассказывала, что причиной разрыва стали несовпадения взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы звезда сидела дома и воспитывала детей, но та желала развивать свой бизнес и ходить на светские мероприятия. Блогер сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным. Боня живет в Монако с дочерью.

Ранее Виктория Боня посадила 11-летнюю дочь за руль Rolls-Royce.

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