Виктория Боня объяснила, почему вернула отношения с экс-возлюбленным

Телеведущая Виктория Боня вернулась в отношения спустя неделю после расставания
Телеведущая Виктория Боня рассказала о своей личной жизни и воссоединении с бывшим возлюбленным. Об этом она написала в личном блоге.
В начале июля блогер заявила в соцсетях, что рассталась со своим возлюбленным, личность которого она скрывала. Тогда она не назвала причину расставания. В августе она отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о текущих отношениях.
«Мы помирились через неделю после «расставания». То были эмоции, они проходят, а любовь остается. Я действительно отпускала только потому, что любила человека. Когда ты любишь искренне именно партнера, а не свои чувства к нему, ты не будешь держать его, лишь бы тебе было хорошо», — написала Боня.
Виктория Боня перестала показывать своих возлюбленных после расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом. Телеведущая и предприниматель начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. В их браке родилась дочь Анджелина Летиция. Боня рассказывала, что причиной разрыва стали несовпадения взглядов на жизнь. Мужчина хотел, чтобы звезда сидела дома и воспитывала детей, но та желала развивать свой бизнес и ходить на светские мероприятия. Блогер сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным. Боня живет в Монако с дочерью.
Ранее Виктория Боня посадила 11-летнюю дочь за руль Rolls-Royce.