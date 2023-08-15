Виктория Боня объяснила, почему вернула отношения с экс-возлюбленным

«Мы помирились через неделю после «расставания». То были эмоции, они проходят, а любовь остается. Я действительно отпускала только потому, что любила человека. Когда ты любишь искренне именно партнера, а не свои чувства к нему, ты не будешь держать его, лишь бы тебе было хорошо», — написала Боня.