Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в личном блоге, что семья попала в ураган в Таиланде. Снимками непогоды она поделилась в социальных сетях.

Пара вместе с детьми отправилась смотреть на статую Будды, но там их ждал неприятный сюрприз. Семья попала в ураган с сильным ветром и дождем. Дети были одеты в дождевики, но, как рассказала Самойлова, специальная одежда им не помогла. Они спрятались в одной из построек и решили переждать непогоду.

Несколько дней назад Оксана Самойлова заявила, что этот отпуск они запомнят надолго, поскольку практически вся семья неделю провела в больнице. Она пока не раскрыла подробности, что с ними случилось, но обещала «собраться с духом» и поделиться этой историей.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены, после этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. Оксана Самойлова тогда признавалась подписчикам, что не готова откровенно говорить обо всем происходящем, однако в апреле супруги объявили о воссоединении.