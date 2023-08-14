Сын Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег

Сын композитора Александра Градского Даниил обвинил последнюю жену отца — актрису Марину Коташенко — в краже денег из квартиры музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, на днях 42-летний Градский обратился в один из отделов полиции Москвы с заявлением, что Коташенко украла из квартиры отца в Козицком переулке большую сумму денег. По его словам, эти средства должны были быть поделены между наследниками композитора.