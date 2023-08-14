Сын Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
Сын композитора Александра Градского Даниил обвинил последнюю жену отца — актрису Марину Коташенко — в краже денег из квартиры музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации канала, на днях 42-летний Градский обратился в один из отделов полиции Москвы с заявлением, что Коташенко украла из квартиры отца в Козицком переулке большую сумму денег. По его словам, эти средства должны были быть поделены между наследниками композитора.
Градский утверждает, что кражу актриса совершила еще в ноябре 2021 года, то есть сразу после смерти музыканта от инсульта. С того же момент сын композитора пытался договориться с Коташенко, но не смог. Теперь же Градский намерен решить этот вопрос с помощью полицейских.
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